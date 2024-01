Anche MSI entrerà nel mercato handheld: un primo sguardo alla nuova ''console portatile''

Dopo la ROG Ally di ASUS e la Legion Go di Lenovo (per citarne alcune vendute ufficialmente in Italia), adesso anche MSI sembra essere pronta a lanciare la propria handheld: la MSI Claw .

Il lancio della prima Steam Deck ha suscitato l'interesse di molte altre aziende nel mercato delle handheld, le quali hanno successivamente seguito Valve presentando le loro proposte per il gaming in mobilità (ricordate che ogni mese curiamo moltissime pagine con i migliori giochi disponibili per ogni piattaforma, come PC , PS5 , Xbox , Switch e PS4 ).

Dall'immagine pubblicitaria, il Claw ricorda molto la ROG Ally di Asus soprattutto per la posizione non simmetrica delle levette, le quali appaiono incastonate in un contorno RGB. La foto suggerisce anche l'assenza del touchpad che invece troviamo su Legion Go e Steam Deck. Grazie alle informazioni trapelate dai benchmark, sembra che il nuovo dispositivo dell'azienda taiwanese sarà alimentato da uno degli ultimi processori Intel Meteor Lake.

Questa scelta discosterebbe il Claw dai rivali ''più simili'' Legion Go e ROG Ally (nella sua variante più ''carrozzata'') che invece montano il processore Ryzen Z1 Extreme di AMD. Infine, dalle informazioni attuali, sembra il dispositivo potrebbe essere dotato di ben 32 GB di RAM, quindi il doppio rispetto Legion Go o ROG Ally.

Ad oggi non ci sono ulteriori dati riguardo per esempio le possibili dimensioni dello schermo, la risoluzione o se MSI decida di utilizzare un pannello OLED come Valve con la sua ultima Steam Deck. Non ci resta quindi che attendere il CES 2024 come suggerito dall'azienda al termine del teaser.

Voi cosa ne pensate delle handheld? Ne possedete già una? Fateci sapere cosa ne pensate con un commento.