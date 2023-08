Grazie a MSI, le nuove CPU Intel di 14esima di generazione hanno ormai pochi segreti

"NDA, do not share!" (Accordo di non divulgazione, non condividere, in italiano), si legge sullo screenshot di un video condiviso per sbaglio in forma pubblica da MSI su YouTube, e che rappresenta uno dei leak più interessanti sulla 14esima generazione di processori Intel (sapete come fare gli screenshot su Windows?).

Innanzi tutto, l'immagine conferma un'informazione già nota, ma che ora si legge nero su bianco (anzi, bianco su nero) ovvero che le nuove CPU saranno un semplice refresh delle attuali Raptor Lake, con cui condivideranno architettura (testualmente, No architectural changes) e il nodo di processo Intel 7 a 10 nm.