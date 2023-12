MSI Prestige AI sono i laptop per sfruttare al meglio le potenzialità dell'IA

Eleganti, potentissimi , dotati della certificazione Intel Evo e sorprendentemente leggeri, i nuovi portatili sono anche dotati di un generatore di immagini in stile DALL-E: andiamo a scoprirli.

Poche ore dopo la presentazione dei nuovi processori Intel Core Ultra , MSI ha lanciato i suoi nuovi portatili Prestige AI da 16 e 13 pollici, dispositivi di fascia alta pensati per sfruttare al meglio le potenzialità dell'intelligenza artificiale .

MSI Prestige 16 AI

Caratteristiche tecniche

Schermo: 16 pollici, 16:10, 2560 x1600 o OLED 3840 x 2400

16 pollici, 16:10, 2560 x1600 o OLED 3840 x 2400 CPU: Intel Core Ultra 7 155H / Core Ultra 9 185H

Intel Core Ultra 7 155H / Core Ultra 9 185H GPU: Intel Arc integrata

Intel Arc integrata RAM: fino a 32GB LPDDR5-6400

fino a 32GB LPDDR5-6400 Archiviazione: fino a 2TB PCIe NVMe SSD

fino a 2TB PCIe NVMe SSD Porte: HDMI 2.1, 1x USB Type-A 3.2 Gen 2, 2x USB Type-C (1 Thunderbolt 4, 1 USB 3.2), Ethernet, jack 3.5 mm, lettore SD

HDMI 2.1, 1x USB Type-A 3.2 Gen 2, 2x USB Type-C (1 Thunderbolt 4, 1 USB 3.2), Ethernet, jack 3.5 mm, lettore SD Connettività: Intel Killer Wireless BE1750 w (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4

Intel Killer Wireless BE1750 w (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4 Batteria: 99.9 WHr

99.9 WHr Dimensioni: 35,1 x 25,7 x 1,8 cm

35,1 x 25,7 x 1,8 cm Peso: 1,5 kg

I nuovi Prestige AI offrono la nuova CPU Intel Core Ultra basata su Intel 4 e dovrebbero offrire circa il 10% di miglioramento delle prestazioni rispetto a Raptor Lake-H.

I processori sono dotati della nuova NPU, un acceleratore AI dedicato integrato nel processore, che assicura un'esperienza di calcolo CPU/GPU molto più efficiente e migliora anche le prestazioni a livello energetico. Per incrementare ulteriormente le performance delle attività legate all'AI, Intel ha collaborato all'ottimizzazione di oltre 100 applicazioni AI-ready.

Sul fronte GPU, i nuovi MSI Prestige 16 AI usano la nuova Arc iGPU, mentre la batteria da 99,9 Whrs è in grado di assicurare una lunga autonomia e la massima produttività anche quando si è in movimento. Nella scatola troverete un alimentatore da 100 W.

Ci sono due opzioni di schermo: uno standard da 2560 x 1600 pixel o un pannello OLED da 3840 x 2400 pixel, mentre la RAM, che è saldata, arriva a 16GB o 32GB.

A bordo troviamo sensori di prossimità, telecamere di riduzione del rumore 3D e un microfono a matrice spaziale, alcuni dei quali possono essere utilizzati per le funzionalità di riunione AI, ma anche per funzionalità esistenti come il rilevamento di quando qualcuno si allontana.

MSI offre anche una serie di programmi AI, tra cui un software di cancellazione del rumore AI e il motore MSI AI, che promette di rilevare quello che state facendo sul dispositivo (ad esempio, giochi, lavoro, riunioni, spettacoli in streaming) e regolare le impostazioni di sistema di conseguenza.

Prezzi e disponibilità

I prezzi non sono stati comunicati, ma negli Stati Uniti parte da 1.399 dollari. Per quanto riguarda la disponibilità arriveranno in Italia da gennaio 2024.