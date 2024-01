Multiversity rivoluzione l'istruzione universitaria con un chatbot AI

È una mossa che promette di riscrivere le regole dell'istruzione universitaria, quella di Multiversity, leader nel settore dell'education in Italia e tra i primi in Europa, che ha annunciato il lancio del suo innovativo chatbot di intelligenza artificiale generativa. Questa novità è stata realizzata sfruttando la tecnologia di OpenAI, insieme al supporto di Bain & Company e vuole trasformare l'esperienza di apprendimento degli studenti universiatari.

Il chatbot, progettato per fornire assistenza continua agli studenti 24 ore su 24 è una testimonianza dell'impegno di Multiversity nell'innovare il campo dell'istruzione. La piattaforma sarà pienamente operativa dal prossimo anno accademico negli atenei digitali del gruppo (Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma) ed è stata sviluppata esclusivamente con i contenuti preparati dai docenti dei corsi stessi, garantendo così un'esperienza di apprendimento personalizzata e di alta qualità. Gli studenti potranno in ogni momento utilizzare il chatbot per approfondimenti, fonti e chiarimenti.

La sperimentazione del chatbot ha dimostrato un'accuratezza delle risposte superiore al 99%, un risultato che testimonia la sua efficacia come strumento di aiuto allo studio.

L'elevato livello di precisione è stato verificato dai professori universitari, consolidando così la fiducia nell'utilizzo del chatbot come assistente didattico affidabile.

La visione di Multiversity di integrare le più avanzate tecnologie di intelligenza artificiale generativa nell'istruzione è stata enfatizzata dall'Amministratore Delegato Fabio Vaccarono: "Con questo servizio Multiversity si conferma leader nell'innovazione della didattica. Forniamo un formidabile assistente all'apprendimento degli studenti, integrando la formazione erogativa di qualità dei nostri professori con una interattività unica nel panorama universitario italiano".

Christophe De Vusser, Responsabile Private Equity di Bain & Company in EMEA, ha evidenziato l'importanza dell'IA nel settore dell'education, affermando l'orgoglio di Bain & Company nel supportare Multiversity in questa iniziativa pionieristica. Questa collaborazione si inserisce in un quadro più ampio di alleanza tra Bain & Company e OpenAI, con l'obiettivo di sviluppare soluzioni avanzate nel campo dell'IA.

Il lancio di questo servizio di assistenza interattiva da parte di Multiversity rappresenta un passo significativo verso una nuova era nell'istruzione universitaria.

La combinazione di tecnologia avanzata, supporto personalizzato e contenuti didattici di qualità apre nuove frontiere nell'apprendimento, rendendo Multiversity un punto di riferimento nell'innovazione educativa.