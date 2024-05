Le AI di Google per fare immagini e musica facilmente arrivano in Italia: a breve anche video

Google ha lanciato circa un mese fa due intelligenze artificiali generative gratuite per tutti. Si trattava di MusicFX e ImageFX che come si può capire del nome permettevano di creare immagini e musica partendo dal testo. Rispetto a piattaforme come ChatGPT, Midjourney o lo stesso Gemini di Google queste piattaforme sono più semplici, e infatti rientrano in una serie di Labs dell'azienda.

Oggi i servizi sono infine disponibili anche in Italia quando fino a ieri era invece necessario l'utilizzo di una VPN. Se volete più informazioni su come funzionano MusicFX e ImageFX vi lasciamo alla nostra pagina ma per avere un'infarinatura su cosa differenzia questi due servizi l'idea alla base è quella di poter creare nuove varianti di immagini in modo semplice, modificando con un click le parole chiave del nostro prompt, evidenziate dal sito stesso, oppure di modificare la tipologia di musica semplicemente scorrendo dei selettori per aggiungere più o meno di un certo influsso o di un certo strumento all'interno del brano.

Rispetto ad altri concorrenti, o a Gemini stesso, sono molto più semplici, ma sono proprio per questo anche più alla portata di tutti.