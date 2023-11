Non si lavorerà più: il futuro New Age che Musk prospetta grazie all'IA

L'intelligenza artificiale come pericolo, strumento salvifico o fenomeno dirompente? Ne hanno discusso in Gran Bretagna i leader dei principali Paesi (Italia compresa) all'AI Safety Summit 2023, al termine del quale il primo ministro britannico Rishi Sunak si è trattenuto in una insolita intervista pubblica a Elon Musk.

Il miliardario americano non si è fatto pregare e ha detto la sua, spiegando come non solo veda l'IA come la forza più dirompente della storia, ma che prevede un futuro in cui non dovremo più lavorare e potremo concentrarci sulle cose veramente importanti. Come pensare al senso della vita, ad esempio (sapete come scrivere una canzone con l'intelligenza artificiale?).

La conversazione, che si è tenuta alla Lancaster House, residenza ufficiale del governo britannico, è stato un momento curioso: d'altronde non capita tutti i giorni che un capo di Stato intervisti l'uomo più ricco del mondo. Ma nasconde anche una serie di significati, non da ultimi gli sforzi di Sunak di attrarre investimenti nel settore tech nel suo Paese.

Durante la chiacchierata, infatti, il premier britannico era molto a suo agio, il che non sorprende visto che ha vissuto nella Silicon Valley per anni e il suo amore per la tecnologia è ben documentato, e a tratti è quasi sembrato cercare di arginare il dirompente Musk.

Ma cosa ha dichiarato il miliardario americano? Sull'IA le sue opinioni sono contrastanti. Da un lato Musk è stato uno dei fondatori e primi investitori di OpenAI (l'azienda che ha creato ChatGPT e da cui Musk si è dimesso nel 2018), investe pesantemente nell'IA e ne riconosce le potenzialità, e dall'altro avvisa sui pericoli di questa tecnologia.