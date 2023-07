Il vostro Netflix: la novità in arrivo su Android e iOS

La novità appena introdotta da Netflix si chiama My Netflix . Si tratta di una nuova sezione che arriva all'interno dell'app Android e iOS di Netflix, la quale aiuterà tutti gli abbonati a trovare molto più rapidamente i contenuti collegati al proprio account.

E nelle ultime ore proprio da Netflix sono arrivate delle novità importanti . Stavolta non si parla del blocco alla condivisione degli account , argomento che ha tenuto banco negli ultimi mesi, ma delle sue app per dispositivi Android e iPhone .

All'interno della sezione My Netflix ci saranno infatti tutti i contenuti suggeriti in base al proprio profilo. Tra questi si potranno trovare dei contenuti affini a quelli che sono stati già visti sulla piattaforma, oppure quelli ricercati sulla piattaforma senza essere stati visti. Ci saranno anche i contenuti salvati, oppure quelli per i quali è stato visto il trailer.

Insomma, si tratta di una sezione che raccoglie tutti i suggerimenti che in un modo o nell'altro abbiamo sempre visto su Netflix.

La novità che abbiamo appena descritto sarà accessibile dalla sezione home dell'app Netflix. La nuova sezione dovrebbe arrivare entro fine luglio per i dispositivi iOS, mentre il rollout per i dispositivi Android dovrebbe avviarsi per inizio agosto.