L'app Fastweb si aggiorna e arriva sul polso

Importante aggiornamento per l'app dell'operatore Fastweb, MyFastweb, che consente finalmente di controllare consumi e credito residuo direttamente dal proprio smartwatch Wear OS o Apple Watch (a proposito, date un'occhiata alla nostra guida su come scaricare le app su Wear OS ).

Cosa si può fare con l'app MyFastweb da smartwatch Wear OS o Apple Watch

Ricordiamo che l'app MyFastweb consente di accedere a tutti gli strumenti necessari per gestire la propria linea dal telefono, dalla possibilità di effettuare ricariche al cambio di linea a FastwebUP, il programma di fidelizzazione di Fastweb che consente di vincere premi e accedere a sconti esclusivi presso i partner dell'azienda.

L'app è dotata anche, almeno nel caso di Apple Watch , di una complicazione per mostrare il traffico residuo in tempo reale senza dovervi accedere.

La nuova app, di cui potete vedere gli screenshot qui sopra per Apple Watch, consente di controllare in tempo reale i consumi e il credito residuo delle SIM direttamente dal polso.

Come aggiornare MyFastweb

La novità è disponibile aggiornando l'app MyFastweb per Android o iOS all'ultima versione.

Nel caso di Android, si tratta della versione 6.0.28 aggiornata il 20 giugno: basta avviare il Play Store dal telefono e cercare in altro MyFastweb, per poi toccare il risultato relativo. Oppure andate direttamente da questo link. Successivamente, toccate Aggiorna.

Su iOS l'app è stata aggiornata il 24 giugno alla versione 6.0.23: per aggiornarla, avviate l'App Store dal vostro iPhone e toccate l'icona dell'App Store. Poi toccate la vostra icona di profilo in alto a destra e in basso toccate o Aggiorna tutto o Aggiorna di fianco a MyFastweb.

Volendo, potete arrivarci da questo link e poi toccare Aggiorna.