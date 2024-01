Nanoleaf porta l'illuminazione della casa all'esterno. Ma non dovete temere il giudizio dei vicini

Il produttore di luci smart annuncia anche Orchestrator, un avanzato programma per la sincronizzazione delle luci con la musica, e l'avvio dei preordini del set Skylight presentato l'anno scorso

Con il cuore già verso la primavera, Nanoleaf affronta il CES 2024 con i suoi primi prodotti destinati all'esterno, ovviamente targati Matter, e altri annunci piuttosto interessanti, come nuove luci per interni multicolori e soprattutto un software avanzato per la sincronizzazione delle luci con la musica. Andiamo a scoprirli tutti, senza scordarci anche l'avvio dei preordini della serie Skylight, annunciata al CES 2023, e di dare un'occhiata alla nostra guida su come resettare le lampadine di un altro produttore di luci smart, Philips.

I vostri balconi non saranno più gli stessi con le nuove Smart Multicolor Outdoor Lights

Due sono i prodotti per l'esterno annunciati da Nanoleaf: le Smart Multicolor Outdoor String Lights e le Smart Multicolor Permanent Outdoor Lights. Entrambe compatibili con Matter o direttamente con l'app Nanoleaf tramite Wi-Fi o Bluetooth, le nuove luci possono essere anche controllate tramite controllo vocale o il controller manuale di facile accesso. Le nuove luci sono inoltre dotate di una nuova collezione di scene di illuminazione preimpostate, insieme all'accesso a migliaia di scene aggiuntive nell'app Nanoleaf. Le String Lights (immagine sopra) sono pensate per decorare terrazze, balconi o ingressi, mentre le luci permanenti (immagine di copertina) sono progettate per un'installazione permanente sotto cornicioni o grondaie, sia come decorazione che per un'illuminazione funzionale e smart. I nuovi dispositivi Nanoleaf Essential Matter arriveranno sul mercato nella primavera 2024.

Nuove strip da interni e software Orchestrator per abbinare musica e luci

Sempre appartenente alla serie Nanoleaf Essentials Matter, il produttore ha anche annunciato la nuova Smart Multicolor Lightstrip. Questa è una strip colorata per interni che offre le stesse caratteristiche delle soluzioni per esterni, ovvero il controllo vocale tramite Siri, tramite controller, app Nanoleaf o Matter, senza scordarsi le scene Nanoleaf aggiornate.

Ma la grande novità per gli interni è il software Orchestrator, una soluzione che funziona attraverso l'app Nanoleaf e analizza la musica in tempo reale per creare animazioni sincronizzate con i suoni, da qualsiasi sorgente audio. Tramite l'app, gli utenti possono inoltre scegliere di creare gli spettacoli di luce da soli personalizzando le proprie tavolozze uniche, effetti e altro ancora. Orchestrator è in grado di connettersi direttamente all'uscita audio, ed è compatibile con qualsiasi piattaforma di streaming musicale o lettore. Come per le luci da esterni, la Smart Multicolor Lightstrip e Orchestrator arriveranno sul mercato per la primavera del 2024.

Dopo un anno, potete finalmente preordinare Skylight!

Infine, Nanoleaf ha finalmente annunciato l'avvio dei preordini dei kit Skylight, un sistema di illuminazione modulare a soffitto multi-point diffusa, in grado di creare un'esperienza morbida e naturale alle vostre stanze. Skylight è composto da moduli quadrati cablati ognuno da 1400 lumen con una durata di 25.000 ore, che possono essere composti a piacere fino a un totale di 100 moduli.