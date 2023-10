Non vedete l'ora che arrivi il Natale? Nanoleaf lancia le luci smart String Lights

Siete ansiosi di festeggiare il Natale? Nanoleaf ha lanciato un nuovo prodotto che vi immergerà subito nell'atmosfera natalizia. Difatti, l'azienda ha presento le nuove Nanoleaf Essentials Matter Smart Holiday String Lights, le luci intelligenti per l'albero di Natale, vendute ad un prezzo di 119 dollari nella configurazione con 250 LED. Dispongono di luce RGB o bianca regolabile, sono classificate IP44 e possono essere utilizzate anche per abbellire il camino o altri angoli della nostra casa.

Le luci sono formate da due stringhe da 10 metri, collegate ad un controller per complessivi 20 metri. Come accennato prima, sono composte da 250 LED, in grado di visualizzare oltre 16 milioni di colori, gradienti di colore personalizzati e scene di illuminazioni. A riguardo, offrono nove scene di illuminazione preimpostate, accessibili dall'app di Nanoleaf. Tra queste, troviamo "Magia delle vacanze" e "Camino scoppiettante". Ovviamente sarà possibile realizzarne di personalizzare e scaricarne ulteriori già pronte.