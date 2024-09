Nanoleaf lancia un interruttore smart diverso da (quasi) tutti gli altri: come funziona Sense+

Un interruttore è molto più complesso di quello che si potrebbe pensare, se si pensa che Nanoleaf ha impiegato otto anni a sviluppare il suo Sense+. Ora l'interruttore wireless intelligente della casa produttrice di lampadine e luci smart è finalmente qui, ed è un dispositivo che con il nuovo protocollo proprietario Litewave lancia alcune affermazioni importanti. Una su tutte: Thread non è (ancora) all'altezza di Matter.

Sense+: le caratteristiche del nuovo interruttore

Sense+ è un interruttore wireless intelligente alimentato a batteria che consente di controllare le luci Nanoleaf (accensione / spegnimento, attenuazione della luminosità, colore) senza bisogno di cablaggi. È da otto anni che Nanoleaf sta lavorando a questo prodotto, e se nel 2020 era stata annunciata la prima versione, nel 2023, era poi arrivano un nuovo dispositivo, ora concretizzato con la presentazione all'IFA. L'interruttore non si collega a un circuito di illuminazione, ma consente il controllo wireless di tutte le luci intelligenti in una o più stanze senza usare la voce o estrarre il telefono: può essere utilizzato come telecomando portatile o montato a muro su una piastra dall'aspetto tradizionale. Sense+ è dotato di sensori di movimento e di luce diurna integrati, comando per accendere/spegnere le luci e regolarne la luminosità e due pulsanti laterali programmabili per un massimo di 6 azioni personalizzate. Questi pulsanti possono essere programmati nell'app di Nanoleaf o impostati per funzionare con Apple Home e Samsung SmartThings tramite Matter (attraverso un programma di accesso anticipato). L'interruttore Sense+ utilizza due protocolli contemporaneamente per connettersi con le luci di Nanoleaf: Matter over Thread e Litewave, una tecnologia che l'azienda ha sviluppato appositamente per questo prodotto.

Cos'è Litewave, il protocollo proprietario di Nanoleaf

Litewave è un protocollo locale proprietario che funziona sulla stessa frequenza radio 802.15.4 del Bluetooth e di Thread, e consente all'interruttore di comunicare con tutte le luci Nanoleaf, sia che utilizzino Thread, Bluetooth o Wi-Fi. Ma perché l'ennesimo protocollo proprietario? Secondo il cofondatore di Nanoleak Gimmy Chu, c'era bisogno di una soluzione di rete a bassa potenza, come Thread, e di un protocollo di comunicazione comune, come Matter. Litewave fornisce una connessione locale robusta e affidabile che consente un controllo istantaneo, veloce come girare un interruttore della luce. Inoltre consente all'interruttore di fare contemporaneamente parte della rete mesh Matter over Thread e supportare la comunicazione proprietaria, secondo Chu. Non solo, ma Litewave non richiede un router Thread border o un controller Matter per funzionare, rendendo la configurazione più semplice per gli utenti (ce n'è bisogno se si vuole abilitare Matter). Insomma, anche se Nanoleaf è un sostenitore di Matter e di Thread, quest'ultimo non è ancora sufficiente alle necessità della casa intelligente. C'è una dichiarazione di Chu che è particolarmente significativa: Dovevamo assicurarci che i nostri prodotti funzionassero in modo affidabile con meno dipendenza dalle piattaforme In pratica, non avendo il controllo sui controller Matter, hanno dovuto creare un protocollo proprietario più affidabile. Un altro vantaggio di Litewave è la velocità: l'accensione è istantanea come un interruttore normale. Non c'è l'effetto di accensione delle luci che si accendono una dopo l'altra (descritto come "popcorn") come avviene con Matter, ma secondo Chu sono state testati "oltre 100 dispositivi su 10.000 piedi quadrati e tutto è istantaneo con circa il 100% di affidabilità". L'aggiornamento 1.4 di Thread, rilasciato pochi giorni fa, dovrebbe risolvere alcuni problemi dello standard, ma ci vorrà tempo prima che i produttori implementeranno le nuove specifiche.

Sense+ non è l'unico dispositivo che fa a meno di Thread

E Sense+ non è l'unico dispositivo che fa a meno di Thread. Nanoleaf ha anche lanciato le nuove lampadine Essentials Matter Wi-Fi E27, che sfruttano Matter over Wi-Fi e non over Thread come gli altri prodotti dell'azienda, oltre al Wi-Fi o al Bluetooth. Queste lampadine smart colorate costano 29,99 euro (pacco da due) e possono essere controllate con l'app Nanoleaf o attraverso un ecosistema Smart Home per il controllo vocale (hub compatibile con Matter richiesto). E lo stesso vale per la Matter Smart Multicolor Lightstrip 16.4ft (5 Metri) e le Catene luminose smart Matter per le festività (300 LEDs). Secondo Nanoleaf, la gente non sa cosa sia Thread ed è necessario implementare soluzioni più semplici, adatte a tutti. Ancora più grave è il fatto che altre aziende stanno seguendo questa strada, come Agara, che ha lanciato prodotti che utilizzano anche Zigbee, un protocollo più vecchio ma che supporta più funzioni. Insomma, la rivoluzione promessa da Matter e Thread è ancora lontana.

