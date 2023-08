Gli ultimi NAS Synology sono perfetti per casa e piccoli uffici, e quante funzioni!

Cosa poteva presentare Synology se non due nuovi NAS? Banale! - direte voi - eppure i DS224+ e DS124 hanno le carte in regola per essere i vostri (primi) dispositivi di questo tipo.

A dispetto dei nomi in qualche modo simili, i due modelli differiscono non poco. Il primo ha un processore Intel quad-core x64, il secondo un ARM, il primo 2 GB di memoria RAM (espandibili fino a 6), il secondo 1 GB, il primo ha 2 vani, il secondo uno solo. Ma le specifiche potete leggerle chiaramente anche sul sito del produttore, dove sono già presenti in italiano sia il DS224+ che il DS124.

La cosa in comune è invece il sistema operativo, il collaudatissimo DSM, Disk Station Manager, di proprietà dell'azienda, tra i più semplici e completi che ci siano sul mercato, che rende alla portata di tutti creare soluzioni di backup, sia su Windows che macOS, media center, per vedere su TV e altri dispositivi qualsiasi tipo di contenuto multimediale, videosorveglianza, con registrazioni al sicuro nello storage locale, magari in ridondanza (solo sul SD224+) per proteggere i dati, e supporto a oltre 8.300 videocamere IP.

Grazie a Synology Drive, inoltre, avrete il vostro cloud privato, in barba a Dropbox e soci, con accesso da qualsiasi dispositivo / sistema operativo e gestione avanzata della privacy. Del resto, come ogni NAS che si rispetti, la "poliedricità" è di casa. Trovate entrambi i modelli già disponibili su Amazon, ma occhio a prezzo e disponibilità, perché sono un po' ballerini.