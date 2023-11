Regalo di natale da Kena: 50 Giga gratis ogni mese per un anno. Ecco le offerte coinvolte

Da ieri, 29 novembre, per i nuovi clienti Kena che hanno attivato le offerte con minuti, SMS e Giga da 5,99€, è ritornata disponibile la promozione di Natale (fino all'8 gennaio), che consente di ottenere 50 Giga aggiuntivi ogni mese (per complessivi 12 mesi), i quali si attivano gratis ed in automatico. Le offerte compatibili con questa opzione sono Kena 5,99 100GB Promo Top, Kena 6,99 130GB Promo Plus, Kena 7,99 150GB Promo Plus, Kena 9,99 230GB Promo, Kena 11,99 100GB Promo e Kena 12,99 150GB Promo.

Inoltre, ricordiamo che fino al 24 gennaio 2024, i clienti Kena che attivano il servizio Ricarica Automatica, riceveranno in omaggio l'opzione aggiuntiva "50 Giga Gratis Per Te Con Ricarica Automatica", ottenendo ulteriori 50 Giga ogni mese, sempre gratis. L'opzione si attiva al primo rinnovo della propria offerta (si rinnoverà finché si manterrà attivo il servizio predetto). L'iniziativa non è valida per le offerte che hanno un costo mensile inferiore a 5 euro né sulle SIM su cui è attiva l'offerta Kena TIMVISION.