Futuristici e potentissimi, arrivano due nuovi monopattini NAVEE già premiati per il loro design

Arrivano due nuovi modelli di monopattini elettrici a marchio NAVEE, freschi di lancio nel mercato italiano. Stiamo parlando di NAVEE S40 e NAVEE S60 , due prodotti per la mobilità elettrica perfetti per la città. Il fattore che più colpisce è il design futuristico di questi due dispositivi, tra i più avanzati della nuova gamma NAVEE. Nelle sezioni in basso trovate tutte le informazioni sulle specifiche tecniche, le differenze e i prezzi di listino.

Caratteristiche Tecniche

NAVEE S40 e S60 sono due monopattini con un design molto raffinato. Non a caso, hanno vinto due prestigiosi premi per la loro estetica, il Red Dot 2024 e l' iF Design Awards 2024 .

Insomma, entrambi hanno potenza a sufficienza per garantire prestazioni alto livello sia su strada che fuoristrada. Inoltre, c'è anche il supporto alla rete Find My di Apple , che permette di geolocalizzare i monopattini e aumenta la sicurezza.

Le differenze tra questi modelli sono piccole, ma ci sono, soprattutto in termini di potenza, autonomia e freni. Il più potente tra i due è S60 , che ha un motore con potenza di picco fino a 1.000W e autonomia fino a 60 km . Per quanto riguarda la frenata, S60 ha due freni a tamburo sia davanti che dietro, con sistema E-ABS , mentre S40 ha il freno a tamburo solo davanti mentre sul retro ha un freno elettronico.

Prezzo e Acquisto

NAVEE S40 e S60 saranno disponibili in Italia dalla fine di maggio 2024. I prezzi di listino sono in linea con il resto del catalogo dell'azienda, possiamo considerarli di fascia medio-alta. A seguire trovate lo schema completo del costo di ciascun modello.

NAVEE S40 : 599€

: 599€ NAVEE S60: 799€

Per l'acquisto dovete andare sullo store online oppure nei negozi Unieuro e in alcuni punti vendita selezionati a marchio Euronics. Al momento abbiamo solo il link per comprare NAVEE S40 dallo store di Unieuro, che vi lasciamo in basso.