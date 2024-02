Appassionati di NBA? Dal 18 febbraio gratis su Android e iOS il nuovo NBA Infinite

Il gioco gratuito per Android ed iOS NBA Infinite sarà disponibile a partire dal 18 febbraio. Entrando nei particolare, così come dichiarato da Anthony Crouts, Senior Director di Level Infinite, "Il nostro team si è dedicato alla creazione di un'esperienza che corrisponda a tutto ciò che i fan amano del basket. Insieme alla NBA e alla NBPA, abbiamo realizzato un gioco che alimenta la loro passione con un'esperienza coinvolgente a portata di mano".

Nel dettaglio, NBA Infinite è un gioco mobile PvP in tempo reale. I giocatori possono riunire gli amici per formare una squadra per le partite 3v3 o vedere chi ha davvero il gioco migliore nelle modalità 1v1 e Dynasty 5v5. Le modalità competitive online in tempo reale, poi, offrono un'esperienza unica per dispositivi mobili. I giocatori potranno anche collezionare e potenziare un roster con gli attuali campioni dell'NBA.