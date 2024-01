I nuovo Neo QLED 8K di Samsung hanno un'arma segreta per migliorare immagini e audio

Al CES 2024 non potevano mancare le soluzioni di Samsung dedicate alla fruizione di contenuti audiovisivi: due in particolare sono i prodotti che hanno acceso la nostra curiosità: i TV Neo QLED 8K dotati di un'incredibile tecnologia AI grazie al nuovo processore e un televisore con pannello Micro LED trasparente (sì, come LG). Andiamo a scoprire queste novità, oltre a ricordarvi il nostro approfondimento che vi permette di orientarvi meglio tra le tecnologie di pannelli QLED, OLED e Neo QLED, mentre in fondo all'articolo trovate il nostro video direttamente dal CES che mostra i prodotti di cui stiamo parlando.

Nuovi TV Neo QLED 8K con processore NQ8 AI Gen3

Cominciamo dai nuovi TV Neo QLED 8K, che si avvalgono del processore più innovativo mai utilizzato da Samsung: il NQ8 AI Gen3. Questa soluzione è dotata di un'unità di elaborazione neurale (NPU) due volte più veloce, con otto volte il numero di reti neurali (da 64 a 512) rispetto al precedente. Ma quali sono i vantaggi di questo componente? Prima di tutto, l'upscaling, ovvero quella tecnica che permette di aumentare la risoluzione dei contenuti. I nuovi Neo QLED 8K utilizzano il processore e l'IA per ottimizzare l'upscaling in 8K (Samsung chiama questa funzione AI Upscaling Pro in 8K), rendendo più nitidi i contenuti a bassa definizione in modo che vengano mostrati in altissima risoluzione. Il secondo vantaggio è la fluidità. Grazie a quello che Samsung chiama AI Motion Enhancer Pro, il nuovo processore risolve alcuni problemi comuni per lo streaming in alta risoluzione degli eventi sportivi, come la distorsione del pallone. Questa funzione supportata da NQ8 AI Gen3 individua automaticamente il tipo di sport visualizzato e sfrutta il deep learning per applicare il modello di rilevamento della palla corretto.

Inoltre il Real Depth Enhancer Pro grazie all'IA individua la sezione della scena su cui si concentrerebbe naturalmente l'occhio umano e la porta in primo piano per donare maggiore realismo e tridimensionalità all'immagine, in pratica aggiungendo dettaglio alle scene più dinamiche. Ma non è finita: l'IA interviene anche nella gestione dell'audio, con Active Voice Amplifier Pro, che potenzia i dialoghi grazie al deep learning separandoli dal mix audio di sottofondo e li amplifica per agevolarne l'ascolto a qualsiasi volume. E proprio per quanto riguarda l'audio i nuovi TV sono dotati della funzione 2024 Q-Symphony, che prmette all'utente di connettere più altoparlanti wireless e una soundbar al TV o al proiettore e ottenere una sincronizzazione perfetta per vari programmi, film e playlist. Samsung però non scorda i giocatori e ha creato una funzione che grazie all'IA consente di ottimizzare prestazioni audio e video andando a selezionare il titolo a cui si vuole giocare. Per quanto riguarda il design, i nuovi Neo QLED di Samsung sono anche i TV 8K più sottili sul mercato, con un profilo di appena 12,9 mm di spessore che Samsung chiama Design Infinity Air.

Un TV con pannello Micro LED trasparente

Ieri abbiamo visto il nuovo TV trasparente di LG e oggi anche Samsung ha la sua proposta. Il nuovo Micro LED trasparente si presenta come un vetro trasparente dotato di chip Micro LED estremamente piccolo e supportato da un processo di fabbricazione di precisione che elimina le cuciture e la rifrazione della luce.