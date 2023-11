Nest Cam e Doorbell si aggiornano per vederci chiaro anche di notte

L'aggiornamento per Nest Cam introduce la versione 1.69, la quale include il fix al problema delle riprese sfocate durante le ore notturne, ovvero quando la luminosità ambientale è molto bassa. Questo problema era stato segnalato qualche settimana fa, quando un utente aveva addirittura lamentato di non poter usare il filmato in cui la sua auto veniva scassinata proprio per la bassa qualità del video.

L'aggiornamento che risolve la visione notturna sfocata è in fase di distribuzione anche per Nest Doorbell, il quale soffriva dello stesso problema.

I modelli che stanno ricevendo l'aggiornamento sono tutte le Nest Cam a batteria, Nest Doorbell a batteria e Nest Doorbell di seconda generazione cablato.

Google ha riferito che la distribuzione dell'update parte oggi e che dovrebbe raggiungere tutti a livello globale entro le prossime settimane.