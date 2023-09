Nest Hub Max perde il supporto ad una funzione importante e...diventa più inutile

Dagli ultimi anni abbiamo appreso ancor più quanto possano essere importanti le videochiamate e per i dispositivi come il Nest Hub Max di Google è sempre una funzione centrale. Come riportato da 9to5Google, alcuni utenti hanno segnalato il seguente messaggio apparso loro al termine del processo di configurazione per Google Meet su proprio Nest Hub Max: "La partecipazione alle riunioni non sarà più disponibile su questo dispositivo a partire dal 28 settembre".

Questa modifica, stando a quanto dichiarato successivamente da un portavoce di Google, avrà come conseguenza che non sarà più possibile partecipare alle riunioni tramite codici riunione in Google Meet alla fine di questo mese (lasciando invariato il resto).

Non vi è alcun cambiamento nell'effettuare videochiamate 1:1 e di gruppo ad amici, familiari e aziende con Google Meet. Ciò che cambierà alla fine di settembre è il supporto per partecipare alle riunioni tramite codici riunione e collegamenti in Meet.

Google Meet quindi si aggiunge a Zoom, la quale lo scorso 19 luglio fece un annuncio simile, comunicando che "Tutto il supporto per Zoom per Google Nest Hub Max terminerà il 30 settembre 2023". Quindi l'app di Zoom cesserà di funzionare e non riceverà più aggiornamenti, inoltre "nuove installazioni o accessi alle applicazioni su Google Nest Hub Max non saranno possibili dopo la fine del supporto".