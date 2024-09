Il termostato più bello di Google risolve uno dei suoi difetti più grandi

Gli aggiornamenti software per i prodotti domotici non sono particolarmente frequenti, come accade ad esempio per gli smartphone (ecco la raccolta con i migliori smartphone del momento ), ma per Nest Learning Thermostat ne è appena arrivato uno interessante.

Tra i diversi settori tecnologici in cui è attiva, da diversi anni Google propone i suoi prodotti smart per la domotica. Questi sono quelli presenti nella famiglia Nest , e tra quelli più recenti troviamo la quarta generazione di Nest Learning Thermostat . Lo stesso dispositivo che ha appena ricevuto un importante aggiornamento .

Nest Learning Thermostat migliora la gestione della luminosità

Il nuovo Nest Learning Thermostat, ovvero la quarta generazione del popolare termostato smart di casa Google, è stato lanciato pochi mesi fa per il mercato statunitense, e la sua accoglienza dal grande pubblico non è stata particolarmente positiva. Essenzialmente per un problema.

Il problema di cui si sono lamentati coloro che hanno acquistato la quarta generazione di Nest Learning Thermostat consiste nella gestione automatica della luminosità del display, la quale non sarebbe sufficiente a garantire una buona leggibilità in tutte le condizioni di illuminazione che si possono avere in casa.

Allora Google è corsa ai ripari, rilasciando un nuovo aggiornamento per il suo Nest Learning Thermostat. Si tratta di un aggiornamento mirato appunto a risolvere la criticità più rilevante del termostato di Google, consistente appunto nella gestione della luminosità.

Il nuovo aggiornamento per Nest Learning Thermostat introduce infatti la gestione manuale della luminosità del display del termostato, una funzione che permetterà agli utenti di personalizzare l'intensità della luminosità del display a prescindere dall'illuminazione esterna e da quella impostata automaticamente dal termostato stesso.

Oltre alla personalizzazione manuale della luminosità arriva anche una migliore gestione della luminosità automatica. Ora gli utenti potranno quindi decidere se adottare la gestione manuale o automatica della luminosità sul display del proprio termostato. L'opzione sarà disponibile al percorso Impostazioni dispositivo > Luminosità display delle impostazioni di sistema del termostato.

Qui sotto trovate un'animazione che mostra come funziona la nuova opzione per la personalizzazione manuale della luminosità sul display.

L'aggiornamento appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica per Nest Learning Thermostat in tutte le regioni in cui è disponibile commercialmente.