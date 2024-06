La miglior serratura smart è quella non connessa? Netatmo presenta Door Lock

Si sostituisce la serratura di casa, con semplicità se è una porta normale o con l'aiuto di un fabbro se si tratta di una porta blindata. Il concetto alla base è che Netatmo Door Lock rimane una serratura che si può aprire con la chiave. Non con una chiave normale, ma con una chiave NFC che sblocca il meccanismo interno e permette alla serratura di ruotare e aprire la porta. Non c'è quindi un motore e la porta non può fisicamente essere aperta se non ruotando la chiave o il nottolino in cui la si inserisce.

Ci sono già soluzioni di vario genere online per le smart lock ma Netatmo ha deciso di inserirsi in questo mercato con un prodotto che vuole essere il più intelligente di tutti. Pur rimanendo sconnesso. Che le minacce online siano presunte o reali (ad oggi non ci sono informazioni di attacchi di successo sulle serrature smart) far sì che un prodotto non sia configurato all'interno della rete o, ancora di più, online, lo rende decisamente meno vulnerabile.

Se c'è un prodotto smart che può davvero migliorare la vita di un individuo quello è sicuramente una serratura smart. Questo perché mi mette al riparo da tutte quelle volte in cui ci si dimentica le chiavi oppure ci viene incontro quando abbiamo necessità di far accedere qualcuno in casa anche a distanza in caso di un'emergenza.

Il meccanismo della Door Lock può essere sbloccato non solo con una delle chiavi in dotazione ma, ovviamente tramite l'applicazione per smartphone grazie al Bluetooth LE crittografato. Si potrà dare l'accesso temporaneo ad altri utenti tramite la creazione di un semplice link da inviare a chi vogliamo. Questo, sempre in prossimità della serratura potrà aprire la porta.

Il fatto di non aver messo Door Lock in rete si traduce nella ovvia necessità di essere in prossimità della serratura per poterla aprire. Ogni app e link può però essere revocato anche da remoto. Nel caso del furto della chiave non si dovrà cambiare tutta la serratura, ma si dovrà revocare (in questo caso con l'app in prossimità della porta) il funzionamento della singola chiave che non potrà quindi più essere utilizzata.

Queste chiavi non sono duplicabili e non possono essere manomesse. Nella confezione è presente una tessera che permette di attivare nuovi chiave fisiche che vi basterà acquistare sul sito (al prezzo di 39€ l'una o 99€ per tre chiavi).

Il cilindro di Netatmo è stato progettato per resistere il più a lungo possibile alle intrusioni fisiche con un sistema anti-scasso, uno anti-perforazione, uno anti strappo, uno anti taglio e infine con uno anti martellamento. Il sistema di crittografia dell'NFC invece viene paragonato a quello delle carte di credito e dei passaporti biometrici.

Il sistema è stato testato dal team di SynAcktiv, un collettivo di hacker che fra le altre cose si era occupato di hackerare una Tesla Model 3, prendendone il controllo.

La soluzione è compatibile con la maggior parte delle porte italiane e sul sito è presente un tool per verificare la compatibilità. Dalla parte centrale della porta il cilindro si può estendere per 5 centimetri sia verso l'interno che verso l'esterno (10 in totale). Tra le altre cose da sapere c'è il fatto che la batteria dura oltre un anno, ma che se volete usare questa serratura in una casa in cui nessuno va per oltre un anno dall'esterno sarà accessibile una porta microUSB nascosta per caricare il prodotto. Ogni singola chiave può poi essere configurata per aprire fino a 80 serrature Netatmo diverse.