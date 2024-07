L’app di Netflix per Windows diventa letteralmente inutile

Nelle scorse ore è stata diffusa una notizia certamente non positiva per gli utenti Netflix che utilizzano Windows . L'app nativa della nota piattaforma di streaming, infatti, è stata sostituita da una nuova che non è altro che una web app del sito . Dunque, nonostante da tempo si parlasse dell'arrivo di un'app inedita, con più funzionalità, le cose sono andate diversamente. Vediamo con calma.

La nuova web app di Netflix su Windows

Dopo l'aggiornamento automatico, gli utenti hanno scoperto che l'app nativa di Netflix è stata sostituita da una web app che non include le funzionalità di prima, come la possibilità di effettuare download, il Picture in Picture ed il 5.1. Soltanto la visione in 4K dovrebbe essere salva visto che Edge è l'unico browser in grado di supportarlo Su altri browser, invece, ci sarebbero alcune limitazioni, come l'impossibilità di aumentare la definizione oltre i 720p.

Ovviamente questa notizia non ha riscosso i consensi di diversi utenti, i quali, ad esempio, su Reddit si sono lamentati soprattutto della scomparsa della funzionalità relativa ai download dei contenuti per la visione offline.

Insomma, una situazione non troppo felice, soprattutto alla luce del fatto che in passato era stato in qualche modo preannunciato l'arrivo di una nuova app Netflix su Windows. Staremo a vedere se verrà fatto qualche passo indietro oppure no.

Al momento l'unica soluzione sarebbe quella di disinstallare la web app, disattivare gli aggiornamenti automatici di Microsoft Store e reinstallare la precedente versione dell'applicazione.