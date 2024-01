Netflix punta sugli abbonamenti con pubblicità, e i clienti la seguono

Netflix è il servizio di streaming multimediale in abbonamento che milioni di utenti intorno al mondo utilizzano per vedere serie TV, film, documentari e non solo. Nelle ultime ore la dirigenza Netflix ha condiviso i dati finanziari in merito agli abbonati, lasciandosi sfuggire qualche dettagli sui piani futuri dell'azienda che fa riflettere.

Questo significa che sempre più utenti stanno optando per il piano di abbonamento con annunci pubblicitari. Netflix ha riferito che ben il 40% dei suoi abbonati ha scelto il piano con la pubblicità. E la dirigenza non nasconde che ha puntato su questo aspetto, rimuovendo il piano Basic, ovvero quello più economico senza pubblicità.

Questo è avvenuto anche in Italia alla fine dello scorso anno.

La stessa cosa, a detta della stessa Netflix, avverrà nel prossimo futuro per il Canada e Regno Unito. Anche in questi due mercati non sarà più possibile accedere a Netflix con il piano più economico, che costa in media 11,99 dollari al mese. Coloro che sono abbonati al piano Basic dovranno quindi passare a quello Standard da 15,49 dollari al mese, se si intende continuare a vedere Netflix senza pubblicità.

Insomma, appare chiaro che Netflix abbia visto che gli utenti preferiscono il piano con pubblicità pur di non perdersi l'accesso alla piattaforma, nonostante le restrizioni imposte alla condivisione dell'account e gli aumenti delle tariffe che sono arrivati ormai in tutti i principali mercati. E allora cerca di indirizzare ulteriormente i suoi abbonati verso quella direzione, rimuovendo ormai in tutti i principali mercati i piani più economici per accedere a Netflix senza pubblicità.

La scelta sicuramente sta pagando nel breve, coadiuvata da nuove tipologie di contenuti, come i giochi e alcuni eventi sportivi in specifici mercati. Staremo a vedere se accadrà lo stesso anche in prospettiva. Qui sotto trovate il video completo che riassume la recente call sulle entrate di Netflix.