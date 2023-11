Netflix vuole andare oltre i giochi per smatphone: ecco le sue ambizioni

Se pensate che l'incursione di Netflix nel mondo dei videogiochi sia un'avventura estemporanea e destinata al fallimento, dovrete ricredervi (sapete come installare i suoi giochi?).

Il gigante dello streaming non solo è contentissimo del numero di utenti che stanno usando il servizio, ma grazie alla sua nascente piattaforma di cloud gaming ha intenzione di espandersi e portare titoli dedicati su PC e TV (leggi anche: come guardare Netflix in TV).

Ad annunciarlo è stata Leanne Loombe, responsabile dei giochi esterni di Netflix, che ha dichiarato come l'intenzione sia quella di "espandere il servizio cloud in più regioni e portare più giochi", che saranno "diversi dal punto di vista creativo dai giochi per cellulari che stiamo realizzando".

Questi giochi attraverso il cloud potranno quindi essere disponibili per diverse piattaforme, a volte per tutte, a volte specifici per un dispositivo come TV o PC. E grazie ai suoi algoritmi, Netflix garantirà un'esperienza su misura, in quanto il servizio presenterà agli utenti giochi a cui possono effettivamente giocare, quindi non verrà proposto un titolo per PC a chi non ha l'hardware necessario.

Per chi non lo ricordasse, la piattaforma di streaming video si è lanciata due anni fa nel mondo del gaming, con una serie di giochi per dispositivi mobili accessibili ai suoi abbonati attraverso i marketplace Play Store e App Store.

Il progetto, che sembrava destinato al fallimento vista la qualità dei titoli e il conseguente scarso interesse degli utenti, continua invece a svilupparsi.

Al suo evento Geeked Week lo scorso fine settimana, Netflix ha annunciato una serie di nuovi titoli, tra cui il debutto su dispositivi mobili dell'amato indie Hades. E anzi, anche se non sono stati condivisi dati sul numero dei giocatori, l'azienda per bocca di Loombe si dichiara "molto, molto contenta" dei progressi compiuti in questi due anni, che sono in linea con i loro sforzi di ingrandire il servizio.

E questo è solo l'inizio. Nel 2022 c'è stato infatti un deciso cambio di passo. Dopo aver iniziato ad assumere sviluppatori di videogiochi per PC, processo culminato quest'anno con l'assunzione di Joseph Staten di Bungie come direttore creativo, sono apparse le prime avvisaglie di volersi lanciare nel cloud gaming.

Poche settimane fa, queste ambizioni si sono iniziate a concretizzare, quando l'azienda ha lanciato negli Stati Uniti un servizio di cloud gaming in fase di test beta con due titoli tra cui Oxenfree.

Al momento non è chiaro quando Netflix porterà questa piattaforma in altri Paesi o aumenterà il catalogo di giochi, ma vista la gradualità con cui sta espandendo il suo servizio di gaming mobile è difficile prevedere che avvenga molto presto. E non è neanche chiaro come funzionerà, ma una cosa è certa: l'azienda ci sta andando con i piedi di piombo e non vuole fare la fine di Stadia.