Netflix è molto soddisfatta dei limiti imposti alla condivisione delle password

Netflix è pienamente soddisfatta dei risultati prodotti dal blocco alla condivisione delle password, avviato all'inizio di quest'anno. A fornire qualche dettaglio in più ci ha pensato direttamente il co-CEO della nota piattaforma di streaming, Ted Sarandos, il quale, durante la UBS Global Media and Communications Conference, ha evidenziato la forte crescita degli abbonati in cui la condivisione della password è stata limitata.

In particolare, Netflix nel secondo trimestre del 2023 ha conquistato sei milioni di abbonati, di cui oltre un milione negli Stati Uniti e in Canada. Inoltre, le entrate sono aumentate in ogni regione in cui è stata implementata la condivisione a pagamento e le iscrizioni sono risultate maggiori rispetto alle disdette. Nel terzo trimestre del 2023, Netflix ha guadagnato 8,8 milioni di nuovi abbonati, rispetto ai 2,4 milioni di nuovi abbonati raggiunti nel terzo trimestre del 2022, mentre i ricavi sono aumentati di 64 milioni di dollari.