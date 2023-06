Lo sport in arrivo su Netflix: basterà per non farvi disdire?

Per la prima volta, Netflix si sta preparando a trasmettere in streaming un evento sportivo. Secondo il Wall Street Journal, la società è in trattativa per creare un nuovo torneo di golf guidato da celebrità a Las Vegas che includa alcune delle star di altri contenuti sportivi sul servizio come Drive to Survive e Full Swing. Anche Netflix, dunque, starebbe provando ad entrare nel mondo dello sport, un ambiente tutt'altro che semplice.

Difatti, lo streaming di eventi sportivi in diretta è sempre una sfida impegnativa, soprattutto per Netflix, che non gode di un'eccellente reputazione di streaming live: basti pensare alle difficoltà incontrate durante lo spettacolo di reunion Love is Blind. Altre esperienze, però, sono state più felici, come ad esempio la diretta dello speciale comico di Chris Rock. Inoltre, la piattaforma, fin dal 2022, si è interessata ai contenuti live, inclusi quelli sportivi. A riguardo, la società ha investito non poco nella realizzazione di documentari sportivi: tra tutti, quello dedicato alla Formula 1, ovvero Drive to Survive.