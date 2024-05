I giochi di Netflix direttamente su browser: funzionano in Beta anche in Italia!

Come probabilmente saprete, soprattutto se siete abbonati a Netflix, con qualsiasi piano di abbonamento (anche quello con pubblicità a 5,49€ al mese) è inclusa un'ampia selezione di giochi per dispositivi mobili (Android, iOS, iPadOS) scaricabili e giocabili gratuitamente. La selezione offerta da Netflix offre anche titoli importanti: di recente è arrivato Sonic Mania Plus , e ci sono anche altre perle quali Dead Cells , Moonlighter , alcuni capitoli di GTA , OXENFREE e tanto altro.

Giochi in beta su browser

I controlli per ora sono limitati, si fa per dire, all'uso di mouse e tastiera. I giochi propongono tutorial pensati per mostrarvi quali comandi usare, diversi da quelli che visualizzano solitamente su smartphone e tablet.

Come è facile intuire, i giochi vengono riprodotti in streaming, alla stregua di un GeForce Now o di un Remote Play di Xbox. I titoli selezionati da Netflix per la beta sono molto leggeri, in modo da non stressare troppo i server probabilmente, ma funzionano tutti dignitosamente anche con una rete non troppo performante.