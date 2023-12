Tutti i giochi che Netflix ha annunciato per il 2024: c'è anche Sonic!

Continua l'impegno di Netflix nel voler ampliare la propria sezione dedicata ai videogiochi (qui la nostra guida su come utilizzare la sezione Giochi). Infatti, ad un giorno dall'arrivo di GTA: The Trilogy nel catalogo, l'azienda statunitense ha fatto sapere quali altri ''nuovi'' titoli approderanno su Netflix nel 2024.

Per la gioia degli appassionati di platform vecchia scuola, tra i titoli più rilevanti spicca sicuramente Sonic Mania Plus. La versione standard del videogioco era stato lanciata per PC e console nel 2017, per poi essere aggiornato come Sonic Mania Plus, appunto, nel 2018. La versione Plus porta con sé la modalità Encore con nuovi personaggi giocabili (Mighty e Ray) e la possibilità di rivivere delle versioni alternative degli stage di gioco.