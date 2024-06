Netflix gratis non è utopia: l'esperimento potrebbe arrivare in Europa

Netflix è sicuramente tra i giganti dello streaming in tutto il mondo, e per mantenere questo ruolo negli ultimi anni ha introdotto diverse novità importanti. All'orizzonte potrebbe essercene un'altra particolarmente significativa .

Il "costo" di Netflix gratis

Netflix totalmente gratis potrebbe essere il prossimo esperimento che condurrà il colosso dello streaming. Si tratterebbe ovviamente di un piano di abbonamento arricchito in maniera consistente con annunci pubblicitari. E molto probabilmente sarà caratterizzato anche da un riduzione del catalogo a disposizione.

Non si tratterebbe di un qualcosa di totalmente inedito, visto che qualche mese fa Netflix ha sperimentato il lancio di un piano totalmente gratuito in Kenya. L'esperimento è durato circa un mese, alla fine del quale Netflix ha chiuso la possibilità di abbonarsi gratuitamente al suo servizio.

Dove arriverà Netflix gratis

La novità potrebbe essere lanciata in fase di test da Netflix in alcuni mercati europei e asiatici. Secondo quanto riferito da Bloomberg, Netflix gratis potrebbe arrivare in Germania e in Giappone. L'azienda potrebbe scegliere proprio la Germania vista la poca confidenza che hanno gli utenti tedeschi con i pagamenti digitali o con carta, stimolando anche gli affezionati al contante a provare Netflix.

In ogni caso, l'esperimento di Netflix gratuito dovrebbe arrivare nei mercati in cui la piattaforma ancora non ha raggiunto il massimo potenziale in termini di numero di abbonati. E Netflix ci proverebbe giocando al ribasso, annullando la tariffa richiesta e arricchendo l'esperienza di pubblicità.

I rumor finora trapelati non menzionano l'Italia tra i mercati in cui potrebbe essere testato Netflix gratuito, quindi ipotizziamo che non lo vedremo dalle nostre parti. Torneremo ad aggiornarvi se le cose dovessero cambiare.