Su Netflix pronto al debutto GTA: The Trilogy: sarà disponibile per gli abbonati su iOS e Android

Importante annuncio da parte di Netflix. La piattaforma di streaming, infatti, ha ufficializzato l'arrivo di GTA: The Trilogy-The Definitive Edition a partire dal 14 dicembre. I giochi saranno disponibili gratis per tutti gli abbonati attraverso App Store, Google Play e l'app mobile di Netflix. Si tratta di una notizia interessante, soprattutto perché va ad ampliare la proposta in ambito gaming della piattaforma. In particolare, il catalogo include oltre 80 giochi per disponibili mobile, andando incontro ai gusti di tutti gli appassionati.

Entrando nel vivo della notizia, la raccolta GTA: The Trilogy - The Definitive Edition include tre classici della famosa serie firmata Rockstar Games: GTA 3, GTA: Vice City e GTA: San Andreas, tutti e tre in versione riadattate per dispositivi mobile iOS e Android. In attesa del lancio ufficiale, gli utenti potranno già pre-registrarsi a partire dal 30 novembre.