Altro che Hard Rock Cafe: Netflix ha in mente dei negozi a tema fenomenali

Vi piacerebbe provare uno dei giochi di Squid Games e poi mangiare un panino a tema mentre guardate una puntata della serie? È quanto avrebbe in mente Netflix, che tra futuri aumenti e la rimozione del piano base senza pubblicità potrebbe recuperare il rapporto con i fan in cerca di alternative. Con degli spazi fisici.

A rivelarlo, il sito Bloomberg che ha intervistato Josh Simon, vicepresidente dei prodotti di consumo dell'azienda, il quale ha dichiarato di voler portare "a un livello successivo" la volontà dei fan di immergersi nel mondo dei film e serie TV dell'azienda.

Nella pratica Netflix ha intenzione di aprire dei negozi che saranno una sorta di via di mezzo tra Hard Rock Cafe e Disneyland. Le Netflix House, questo il loro nome, saranno infatti spazi organizzati a tema con le serie TV del momento, e dove gli utenti potranno comprare gadget in vendita, mangiare qualcosa e vivere esperienze live.

Ulteriori dettagli non sono stati condivisi, ma possiamo immaginare come Netflix voglia fare le cose in grande, e recuperare il contatto fisico con i suoi utenti che ha perso dalla chiusura dei suoi negozi di noleggio DVD. Attualmente il gigante dello streaming infatti ha provato ad aprire negozi pop-up, uno di questi proprio a tema Squid Game a Los Angeles, e oltre al prequel di uno spettacolo teatrale per Stranger Things a Londra.

Senza scordarsi di Netflix Bites (immagine sotto), un ristorante pop-up aperto di recente a Hollywood.