Netflix incentiva gli utenti al feedback durante la visione di un contenuto

Nonostante la controversa decisione degli ultimi mesi sulla condivisione dell'account, Netflix continua ad essere il servizio streaming più popolare ed utilizzato al mondo. Nell'ottica di continuare a garantire dei suggerimenti di visione quanto più affini a ciascun utente, è in arrivo per i dispositivi mobile un'opzione di feedback più immediata. Infatti, durante la visione di un contenuto sulla piattaforma, si potrà scegliere fra tre diverse opzioni: un pollice in su, doppio pollice in su o pollice in giù. Per interagire con i tre pulsanti in questione, basterà toccare lo schermo durante la riproduzione di un contenuto e questi verranno visualizzati in alto sulla schermata.