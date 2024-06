Netflix vuole lanciare un'interfaccia tutta nuova: come sarà

Netflix è tra le piattaforme di streaming multimediale più popolari e diffuse al mondo, e il suo successo impone anche un certo grado di rinnovamento periodico. Proprio in questo contesto, sono in arrivo delle novità da Netflix.

Inferiormente al riquadro che si estende troverete informazioni relative al contenuto, come il titolo, inclusa la sinossi, l'anno di uscita, il numero di episodi e il genere.

L'obiettivo di questo aggiornamento grafico, come specificato da Pat Flemming - Senior Director del Netflix Product - consiste nel rendere più semplice agli abbonati capire se un contenuto è adatto a loro.

Ma non cambia solo il design del mosaico iniziale. Con la nuova interfaccia di Netflix diremo addio al menù laterale che si trova sulla sinistra. Il tutto in favore di una nuova barra superiore, integrata direttamente nella sezione home dell'app, contenente le seguenti opzioni: Ricerca, Home, Show, Film e il collegamento alla sezione My Netflix.

Quest'ultima sezione permette di accedere ai contenuti visti o salvati di recente, ma anche suggerimenti sui nuovi titoli da poter vedere. Spariscono alcune sezioni che erano presenti nel menù laterale sinistro, come quella delle Categorie. Probabilmente, Netflix ha deciso di mettere in primo piano, riducendo le opzioni disponibili, la barra per l'accesso alle varie sezioni per renderle più a portata di mano.

La novità che abbiamo appena visto riguarda esclusivamente la versione per smart TV di Netflix, almeno per il momento.

Netflix ha riferito che ora intende testarla su un piccolo gruppo di persone, che non sappiamo in base a quale criterio verranno selezionate. Arriverà per tutti, anche se non sappiamo esattamente quando. L'azienda si è lasciata sfuggire che il nuovo design arriverà entro i prossimi mesi o trimestri per tutti.