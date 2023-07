Questa scelta di Netflix svela uno dei più grandi problemi di Apple Vision Pro

Vision Pro di Apple sarà, quando arriverà sul mercato, sicuramente uno dei visori (ecco i migliori) più innovativi a disposizione degli utenti, ma questo potrebbe non bastare (sapete la differenza tra realtà virtuale e aumentata?).

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, infatti, e come la casa di Cupertino sa bene, il successo di una piattaforma si basa sulla disponibilità di app, e al momento quelle native per Vision Pro sono molto poche. Per questo Apple, nonostante abbia creato strumenti per permettere la creazione di app native senza dover partire da zero, offre la piena compatibilità con quelle per iPad.

Ed è la strada che stanno seguendo gran parte delle aziende, Netflix su tutte. Il gigante dello streaming non è mai stato in ottimi rapporti con la casa della mela: non offre meccanismi di acquisto in App, non supporta gli abbonamenti tramite Apple TV e neanche AirPlay. Certo, si potrebbe dire che alla fin fine anche l'app per iPad potrebbe andare benissimo, in fondo si tratta di mostrare uno schermo che proietta un contenuto, ma potrebbe anche avere dei bug o mancare di alcune funzionalità che le app native potrebbero offrire.

A questo riguardo, viene in mente un teaser mostrato da Disney+ per la sua app dedicata ad Vision Pro, che mostra come si potrà assistere a un episodio di The Mandalorian mentre si è immersi in Tatooine, in pratica aprendo alla possibilità di vedere un contenuto immersi completamente in un'ambiente di realtà virtuale a tema.