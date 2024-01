Ecco perché Netflix continua a ignorare Vision Pro

Il noto visore di Apple per la realtà aumentata e virtuale di Apple arriverà a breve sul mercato statunitense, e ovviamente si parla dei contenuti ai quali sarà possibile accedere con il visore. Già abbiamo discusso del fatto che Netflix sarebbe stato un grande assente per i futuri acquirenti di Vision Pro, l'azienda che controlla la popolare piattaforma di streaming multimediale l'ha appena confermato .

Sembra che l'assenza di Netflix su Vision Pro , l'atteso visore appena lanciato da Apple, si protrarrà per molto tempo , con l'ipotesi non troppo remota che coloro che acquisteranno Vision Pro non potranno mai usarlo per vedere i contenuti di Netflix (ecco come scaricare film e serie TV in streaming ).

Greg Peters, il co-CEO di Netflix, ha infatti parlato con Stratechery e ha confermato che Netflix non arriverà su Vision Pro sotto forma di app ufficiale. Ha affermato inoltre che non sarà possibile avviare Netflix dall'app per iPad per vedere i suoi contenuti sul visore di Apple.

Quale ragione c'è dietro la scelta di Netflix? Greg Peters ha chiaramente riferito che al momento Vision Pro non rappresenta una piattaforma potenzialmente redditizia per Netflix, e pertanto non avrebbe senso per l'azienda investire risorse per sviluppare un'app dedicata. Probabilmente i costi supererebbero i benefici.

Peters ha riferito che sarebbe bello portare Netflix su Vision Pro, ma allo stato attuale l'azienda riferisce che "non può investire in piattaforme che non produrrebbero un sensibile rendimento".

Rimane però oscuro perché Netflix non vuole permettere che gli utenti avviino la piattaforma da iPad per vedere contenuti su Vision Pro. Il tutto è anche da contestualizzare considerando che altre piattaforme di streaming, come Disney+, sono pronte a lanciare la loro app ufficiale per visionOS.

Alla fine Peters conclude riferendo che le porte di Netflix ovviamente non saranno chiuse per sempre a Vision Pro. In futuro lo scenario potrebbe cambiare, perché probabilmente Vision Pro potrebbe rappresentare una piattaforma attraente con molti utenti, e Netflix avrebbe motivo di investire risorse per sviluppare e rilasciare una sua app per visionOS.