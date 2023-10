Netflix vuole aumentare ancora i prezzi

Stando alle ultime informazioni riferite dal Wall Street Journal, Netflix avrebbe in programma di introdurre dei nuovi aumenti tariffari per il suo abbonamento. Tra i dettagli condivisi ancora non si capisce di quale entità di aumenti si tratterà, ma di certo un aumento non è mai piacevole.

Al momento, sembra che la strategia di aumenti tariffari prevista da Netflix riguarderà solo il mercato USA e canadese. O meglio, gli aumenti dovrebbero partire da questi paesi. Non è chiaro se poi verranno estesi al resto del mondo.

Questo non è incoraggiante nemmeno per noi italiani. La precedente tornata di aumenti tariffari partì proprio oltreoceano, per poi estendersi anche dalle nostre parti.

Gli aumenti appena trapelati dovrebbero essere applicati da Netflix dopo la conclusione dello sciopero che sta riguardando gli attori di Hollywood. Ancora non vi è una data per la conclusione di tale sciopero, ma la sua fine è all'orizzonte tramite un accordo tra le parti in causa.

Questo potrebbe voler dire uno sgradevole regalo di Natale per i clienti statunitensi e canadesi di Netflix. Staremo a vedere se riguarderà anche noi clienti italiani.