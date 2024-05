Il piano con pubblicità di Netflix convince gli utenti: gli ultimi dati

Il piano con pubblicità di Netflix sembra essere un buon successo per la nota piattaforma di streaming. Difatti, l'azienda ha comunicato che questo tipo di abbonamento è stato sottoscritto da oltre 40 milioni di utenti mensili, un dato in aumento rispetto ai 23 milioni registrati all'inizio dell'anno. Inoltre, sempre Netflix ha evidenziato che nei Paesi in cui è disponibile, oltre il 40% dei nuovi utenti sceglie il piano con pubblicità. Gli utenti complessivi, invece, ad aprile hanno toccato quota 270 milioni.

Una piattaforma pubblicitaria interna

Netflix sembra voler puntare sempre di più sulla pubblicità. La società, infatti, ha annunciato di voler lanciare "una piattaforma tecnologica pubblicitaria interna". In particolare, la responsabile della divisione pubblicitaria di Netflix, Amy Reinhard, ha spiegato che "portare la nostra tecnologia pubblicitaria in-house ci permetterà di alimentare il piano pubblicitario con lo stesso livello di eccellenza che ha reso Netflix il leader nella tecnologia di streaming oggi".

Inoltre, Netflix, che all'inizio ha collaborato con Microsoft come "tecnologia pubblicitaria globale e partner di vendita", ora sta collaborando anche con Google, The Trade Desk e Magnite.