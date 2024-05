Netflix in regalo agli abbonati PlayStation Plus che acquisteranno PS5 o PS VR2: come approfittarne

Arriva un'interessante promozione per tutti coloro che sono intenzionati ad acquistare una nuova PS5 o PS VR2 , con PlayStation Plus che può regalarvi un anno di abbonamento a Netflix .

La promozione in questione prevede infatti che tutti coloro che sono abbonati a PlayStation Plus e che acquisteranno, tramite lo store ufficiale PlayStation, una nuova PS5 o il visore PS VR2, il dispositivo che permette di accedere in realtà virtuale a una vasta serie di titoli videoludici, riceveranno in regalo un abbonamento di 12 mesi a Netflix Premium .

PlayStation specifica che l'acquisto compatibile con la promozione dovrà includere uno dei seguenti articoli: console PlayStation 5, bundle console PlayStation 5, visore PlayStation VR2 o bundle visore PlayStation VR2 disponibili sullo store ufficiale PlayStation.

Per approfittare della promozione l'acquisto dovrà essere effettuato tra il 29 maggio 2024 e il 12 giugno 2024. Non sarà possibile accedere alla promo acquistando prodotti in preordine.

L'abbonamento Netflix Premium in regalo potrà essere riscattato da chi ha intenzione di creare un nuovo account, ma anche da chi ha già un abbonamento Netflix attivo. In quest'ultimo caso, il periodo in regalo permetterà di non pagare l'abbonamento a Netflix Premium per 12 mesi. Per maggiori dettagli vi suggeriamo di consultare la pagina dedicata alla promo sul sito ufficiale PlayStation.