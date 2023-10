Netflix ha rimosso il piano base senza pubblicità anche in Italia

Oltre a questo, Netflix ha introdotto delle novità anche per i suoi piani di abbonamento. Sono arrivati degli aumenti tariffari , così come è stato introdotto il piano di abbonamento con la pubblicità . Ora per gli abbonati italiani arriva un'altra novità, che farà storcere il naso a qualcuno.

Gli ultimi anni sono stati molto movimentati in casa Netflix . Il colosso dello streaming multimediale ha apportato diverse tipologie di restrizioni , come lo stop alla condivisione degli account arrivato ormai anche in Italia.

Netflix ha infatti rimosso il piano base senza pubblicità per l'Italia. Si tratta del piano di abbonamento che permette di vedere tutto il catalogo da un solo dispositivo al prezzo di 7,99 euro al mese. La notizia non arriva come un fulmine a ciel sereno, visto che la stessa decisione è arrivata già in altri mercati.

La rimozione del piano base di Netflix significa che ora i nuovi abbonati dovranno scegliere tra il piano con pubblicità a 5,49 euro al mese, il piano standard da 12,99 euro al mese e quello premium da 17,99 euro al mese.

Un peccato per coloro che erano alla ricerca di un abbonamento economico senza pubblicità.

Come vedete dagli screenshot in galleria, tutti i nuovi abbonati Netflix non potranno più scegliere il piano base a 7,99 euro al mese. Chi invece lo aveva già attivo continuerà con il piano base, tramite i soliti rinnovi mensili automatici. A meno che Netflix non intende introdurre una modifica unilaterale del contratto e rimuovere proprio per tutti il suo piano base.

Ringraziamo Vito per la segnalazione.