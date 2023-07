Netflix ha rimosso il piano base in altri Paesi, tra cui gli Stati Uniti

Dopo il Canada, anche Stati Uniti e Regno Unito dovranno dire addio al piano di Netflix più economico e senza pubblicità. La pagina di supporto della società nei due Paesi, infatti, ha messo in evidenza che il piano base da 9,99$ al mese non sarà più disponibile per i nuovi utenti o per quelli che già lo sono. In ogni caso, agli utenti già abbonati a questo piano non cambierà nulla, a meno che non decidano di annullare l'iscrizione o modificare il tipo di abbonamento: in questi casi, infatti, non sarà più possibile tornare indietro.

Dunque, a seguito di questa decisione, il piano più economico della società proposto nei due Paesi è quello di 6,99$ al mese che, però, include gli annunci pubblicitari. A questo proposito, si è espresso anche Kumiko Hidaka, portavoce di Netflix, che ha dichiarato: "I prezzi di partenza del servizio sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito sono inferiori a quelli della concorrenza".