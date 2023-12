Netflix, con Samsung, apre un pop up di Squid Game: ecco un'incredibile esperienza live

Netflix ha inaugurato a Los Angeles un'esperienza pop-up ispirata a Squid Game. Si tratta di Squid Game: The Trials e consiste nella possibilità di partecipare ad una serie di sei giochi basati sulle sfide mortali della popolare serie. Per partecipare a questa esperienza occorrerà pagare 39 dollari ed il tutto sarà reso ancora più avvincente grazie a Samsung, la quale ha messo a disposizione smart TV e dispositivi mobili della gamma Galaxy. Questa esperienza sarà disponibile per un tempo limitato e ancora non si sa se debutterà anche in altre città.

In particolare, all'ingresso ci sarà il TV Neo QLED 8K, che mostrerà il trailer di "Squid Game: The Challenge". Grazie al Neural Quantum Processor 8K, Neo QLED aggiorna i contenuti in una risoluzione 8K mozzafiato in tempo reale, consentendo ai partecipanti di immergersi immediatamente nel mondo vivido e dettagliato dell'universo "Squid Game". I visitatori, poi, possono vivere l'ultima innovazione mobile di Samsung attraverso varie esperienze con Galaxy Z Flip5 e Galaxy S23 Ultra. Ad esempio, gli smartphone dell'azienda coreana cattureranno video Hyperlapse e foto di alta qualità.

La S-Pen, invece, sarà uno strumento indispensabile per superare alcune sfide, come quella di tagliare forme delicate dalle caramelle coreane.