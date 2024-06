Netflix non supporterà più alcune Apple TV: i modelli coinvolti

Così come comunicato ad alcuni abbonati via email, Netflix, dal 31 luglio, cesserà il supporto per i modelli Apple TV di seconda e terza generazione. La decisione, come evidenziato dalla società, è stata presa per "mantenere la migliore esperienza possibile". Difatti, la piattaforma di streaming si concentra su dispositivi compatibili con le funzionalità e gli aggiornamenti più recenti.

Per chi non lo sapesse, l'Apple TV di seconda generazione è stata la prima ad essere caratterizzata da uno scocca nera e da un telecomando Apple Remote in alluminio. Si trattò, quindi, di un bel passo in avanti rispetto alla prima generazione, quando l'apparecchio presentava tonalità in argento e bianco (fu rilasciata nel 2007). Il processore che alimentava il tutto, invece, era l'A4, con un'uscita con risoluzione fino a 720p.