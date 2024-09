Netflix sta per interrompere il supporto per alcuni iPhone e iPad: ecco quali

Pochi giorni fa abbiamo visto debuttare le nuove versioni di iOS e iPadOS in versione stabile, in concomitanza del lancio dei nuovissimi iPhone 16 . E per coloro che rimangono indietro con gli aggiornamenti potrebbero esserci dei problemi. Arriva infatti lo stop da Netflix al supporto a iPhone e iPad con versioni software più datate.

Quali iPhone e iPad non supporteranno più Netflix

Il processo di esclusione dei modelli meno recenti dal supporto è una pratica molto comune. I dispositivi con versioni software meno aggiornate infatti presuppongono potenziali problemi di sicurezza e, come tante altre app, Netflix intende mettersi al riparo.

In questo contesto, stanno per arrivare novità dall'app Netflix per dispositivi iOS e iPadOS. Addio al supporto a tutti i dispositivi aggiornati a iOS 16 e iPadOS 16, le versioni dei sistemi operativi dedicati rispettivamente a iPhone e iPad che abbiamo visto debuttare due anni fa.

In termini di modelli di iPhone e iPad, andiamo a vedere quali saranno quelli esclusi dal supporto dell'app Netflix:

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

‌iPad Pro‌ (1a generazione)

‌iPad‌ (5a generazione)

Si tratta chiaramente di modelli molto datati. Saprete bene che Apple garantisce aggiornamenti software per periodi di tempo consistenti, e pertanto i modelli che vengono esclusi hanno più di qualche anno sulle spalle.

Per i modelli esclusi non sarà più possibile usare l'app Netflix, nel senso che l'app non si avvierà in alcun modo sul dispositivo. Ma rimarrà comunque la possibilità di accedere a Netflix tramite il proprio browser da iPhone e iPad.

Ribadiamo che lo stop al supporto ancora non si è concretizzato. Sono stati trovati riferimenti in merito a questo aggiornamento dei requisiti di supporto all'interno dell'app Netflix, segno che la novità potrebbe arrivare a breve.