Netflix evolve ancora: arriva lo streaming dei videogiochi

Da qualche anno ormai Netflix offre ai suoi abbonati la possibilità di giocare tramite la sua piattaforma Netflix Games . E proprio in questo contesto ha annunciato una novità molto rilevante .

Netflix è ormai un punto saldo di tutto il settore che riguarda lo streaming multimediale , grazie alla sua posizione di rilievo nel mercato costruita negli ultimi anni a livello globale. Questa passa anche per il segmento dei videogiochi .

Netflix ha infatti annunciato che da oggi parte la sperimentazione dello streaming dei videogiochi. Questa novità significa che tutti gli abbonati Netflix potranno giocare ai videogiochi presenti sulla piattaforma Netflix su smart TV e PC. Si parla di sperimentazione perché al momento la funzionalità è in beta e disponibile esclusivamente per alcuni utenti residenti in Canada e Regno Unito.

Come specificato da Mike Verdu, vicepresidente di Netflix per la divisione dei videogiochi, sarà possibile giocare su smart TV servendosi dell'app Android di Netflix come controller.

Chi usa iPhone invece dovrà affidarsi a un'app sviluppata e distribuita appositamente da Netflix per controllare i giochi su smart TV.

In un secondo momento arriverà anche la possibilità effettuare lo streaming su PC e Mac, tramite il sito web ufficiale di Netflix. Per il momento gli unici giochi disponibili allo streaming sono Oxenfree di Night School Studio (team di proprietà di Netflix) e Molehew's Mining Adventure.

Netflix ha anche specificato quali sono i modelli di smart TV attualmente compatibili con la nuova funzionalità:

Amazon Fire TV Streaming Media Players

Chromecast con Google TV

LG TV

NVIDIA Shield TV

Dispositivi e TV Roku

Samsung Smart TV

Walmart ONN

Ribadiamo che la novità è in beta e non disponibile per noi utenti italiani. Torneremo ad aggiornarvi su eventuali novità sulla sua distribuzione.