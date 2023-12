Netflix scommette su One Piece come nessuno mai: in produzione un mastodontico progetto anime

Il live action di One Piece pubblicato da Netflix pochi mesi fa è stato un successo planetario, che ha (ri)portato il manga di Eiichirō Oda all'attenzione mondiale, tanto che il servizio di streaming ha deciso di fare all-in. Parliamo di un nuovo adattamento anime del manga, che si chiamerà "The One Piece" e ricreerà tutta la storia vista finora, a partire dall'inizio, dall'East Blue, da quel Romance Dawn da cui tutto è iniziato.

La serie sarà prodotta da WIT Studio, che ha già lavorato ad anime di successo come SPY x FAMILY e L'attacco dei giganti, e vedrà coinvolto direttamente il maestro Eiichirō Oda. Al momento non c'è ancora una data di uscita, e la pagina stessa indicata da Netflix è irraggiungibile, ma la serie è comunque già in lavorazione, quindi speriamo che nel 2024 potremmo vederne i primi frutti.

Per capire come mai si tratti di una cosa senza precedenti è bene sottolineare, per chi non lo sapesse, che il manga di One Piece è ancora in corso, dopo ben 26 anni dall'inizio dell'opera, e per quanto siamo ormai in quella che dovrebbe essere la saga finale ci vorranno ancora alcuni anni prima della sua effettiva conclusione.

Nel frattempo è già stato prodotto un anime (oltre a svariati film d'animazione e non solo), che va in onda da ormai 25 anni (ovviamente con tante pause e filler nel mezzo), e che ha riscosso un grande successo nel frattempo.

L'operazione di Netflix ha quindi del mastodontico: rifare da zero un anime lunghissimo, basato su un manga ancora in corso, quando per di più esisteva già una trasposizione animata molto seguita. Riuscirà quindi Netflix a calamitare l'attenzione degli spettatori su un qualcosa che già conoscono e che è anche già stato animato? Dipende, ovviamente. Avendo una visione più chiara di dove la storia vada a parare è possibile adattarla meglio, inoltre ci aspettiamo che lo stile grafico sia qualcosa di inedito, o comunque di originale rispetto all'anime già visto.

È indubbiamente una scommessa, come altre già fatte da Netflix in passato: ci sono i potenziali per il botto, così come per il flop.

I fan di One Piece di ieri saranno sicuramente incuriositi da questa nuova trasposizione, e quelli che si fossero accostati solo di recente all'opera di Oda avranno modo di gustarsi un anime "fresco" e facilmente fruibile. C'è da dire infatti che l'anime originale di One Piece è al momento introvabile in versione integrale, a meno di non abbonarsi a Crunchyroll, dove però è disponibile solo in lingua originale (con sub ita), quindi chi volesse gustarsi l'anime nella sua interezza avrà grazie a Netflix una nuova possibilità. Che dire: incrodiamo le dita!