Netflix vuole premiare chi lo guarda di più

Netflix è il servizio di streaming più conosciuto e diffuso grazie al suo vasto catalogo e grazie ai numerosi modi per usufruirne. Ma negli anni ha subito molti cambiamenti, che hanno condizionato il servizio, gli abbonamenti e gli utenti: le alternative a Netflix non mancano, se si volesse cambiare.

Infatti, ad inizio ottobre abbiamo visto la rimozione del piano base a 7,99€ al mese, che ha implicato che i nuovi utenti dovranno scegliere tra il piano con pubblicità a 5,49€ al mese o i piani senza pubblicità più costosi, sebbene ci sia nell'aria un rincaro per tutti i piani.

Ma un continuo aumento dei prezzi può condizionare il comportamento degli utenti, che possono decidere di abbandonare totalmente il servizio o passare a un piano inferiore per risparmiare. Per questo motivo Netflix ha deciso di introdurre una nuova politica per il piano base con pubblicità e renderlo più allettante: ridurre gli spot pubblicitari per chi guarda tanti episodi.