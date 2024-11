Il Netflix Wrapped è realtà, ma non grazie a Netflix: come vedere tutte le statistiche del 2024

Quante volte avete desiderato di vedere un Netflix Wrapped ? No, Netflix non ha cambiato idea, ma ora potete averlo, anche se non ufficialmente.

Cosa significa "Wrapped"?

Per chi non lo sapesse, "Wrapped" è una funzione di Spotify che mostra ai suoi utenti alla fine dell'anno, dopo aver analizzato le loro abitudini di ascolto.

Come avere Netflix Wrapped

Netflix non ha una funzione del genere, ma ci ha pensato Kapwing, un'azienda che offre uno strumento di editing video online.

Privacy e altre informazioni

Kapwing non è in alcun modo affiliata con Netflix, ma semplicemente ha creato un sito su cui si possono caricare i propri dati di visione forniti dalla piattaforma. Li analizza e fornisce le statistiche di visualizzazione in un divertente formato.

Per quanto riguarda la privacy, Kapwing dichiara che lo strumento non memorizza o raccoglie alcun dato degli utenti. Tutta l'elaborazione per generare il rapporto avviene localmente sul dispositivo dell'utente.

La società afferma infatti che si tratta di una funzione fatta per divertimento.

Come creare il nostro Netflix Wrapped 2024

La prima cosa da fare è andare su Netflix e scaricare manualmente la cronologia di visualizzazione. Quindi andate sulla pagina Attività di visualizzazione di Netflix e se necessario effettuate l'accesso con la vostre email e password. Qui vedrete un lungo (o lunghissimo) elenco di tutto quello che avete visto. Andate in fondo (dovreste essere già lì) e cliccate sulla voce Download all in basso a destra.

Il sito di Netflix scaricherà un file chiamato NetflixViewingHistory.csv sul vostro dispositivo. Adesso andate sul sito Netflix Wrapped di Kapwing e cliccate sul pulsante Import NeflixViewingHistory.csv.

Selezionate il file appena scaricato e cliccate su Carica. In pochi secondi, lo strumento genererà il vostro Wrapped. Scorrete verso il basso per vedere le ore totali di visualizzazione, i programmi e i film visualizzati, il "bingeful day", ovvero il giorno in cui vi siete abbuffati di contenuti, e altro (in caso ve lo stiate chiedendo, no, non ho visto io 10 episodi di Comedians in Cars Getting Coffee in un solo giorno, è il risultato di avere un account in famiglia).

In caso di errore durante l'analisi di determinati formati di dati internazionali, si può risolvere modificando manualmente il file .csv creato da Netflix.

Andate fino in fondo al rapporto e potrete condividerlo con i vostri amici: cliccate su Copy e avrete un link da inviare via messaggio, WhatsApp o altro a chi desiderate.