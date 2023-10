Netgear presenta il nuovo Nighthawk RS700: Wi-Fi 7 fino a 19 Gbps, con eleganza

Il dispositivo, dotato di un nuovo design e in grado di garantire prestazioni fino a 19 Gbps , offre la connettività tri-band con il minimo della latenza per giochi AR/VR, streaming 8K e chiamate Zoom UHD fluide: andiamo a scoprirlo.

Caratteristiche tecniche

Dal punto di vista del design, il Router Nighthawk RS700 presenta un nuovo telaio snodato con antenne ad alte prestazioni che forniscono una copertura a 360 gradi ottimizzata per supportare fino a 200 dispositivi client contemporaneamente in tutta la casa.

RS700 dispone anche di una porta internet da 10 Gb , per supportare i flussi internet più veloci di oggi e di domani, oltre a una porta LAN da 10 Gb e quattro porte LAN da 1 Gb per connessioni cablate veloci e flessibili.

Se infatti il Wi-Fi 6E ha aperto la banda da 6 GHz come autostrada per i dispositivi più recenti e veloci, il Wi-Fi 7 rilancia riducendo la latenza e consentendo un'evoluzione del Wi-Fi per supportare la crescente domanda di streaming video 4K/8K ad alta larghezza di banda, videochiamate Zoom in HD, lavori collaborativi ibridi intensivi dal punto di vista grafico, giochi in tempo reale altamente interattivi e applicazioni ed esperienze AR/VR.

Il design delle antenne 3D offre la migliore connessione per tutti i tipi di case: dagli ampi spazi, alle strutture su più piani, mentre i circuiti a radiofrequenza forniscono la massima potenza per spingere i segnali Wi-Fi alla massima distanza, fino a 250 metri quadrati.

Il profilo sottile consente anche di avere una dimensione complessiva più ridotta, aiutando il router a inserirsi discretamente su una mensola o un tavolo.

Il router include l'aggregazione dei collegamenti per l'accesso simultaneo a Internet e alla LAN a multi-gigabit, offrendo una transizione fluida per un upgrade della rete domestica a una rete multi-gigabit, mentre la porta USB consente il collegamento con un disco rigido USB per il backup o la condivisione di file di grandi dimensioni, oltre che per lo streaming di media e alta qualità.

Il router viene fornito con NETGEAR Armor Powered by Bitdefender, per un anno, che fornisce uno scudo automatico di sicurezza per tutti i dispositivi connessi. Armor è integrato nel router come soluzione di sicurezza completa per monitorare l'attività in ingresso e in uscita verso Internet, proteggendo computer, smartphone, telecamere di sicurezza, baby monitor e altri dispositivi IoT e segnalando minacce esterne e attività nocive in uscita dai dispositivi IoT, eliminando la necessità di sottoscrizioni a software di sicurezza multipli.