Netgear Orbi 970 massimizza il potenziale del Wi-Fi 7, ma occhio al prezzo

Caratterizzato da una velocità fino a 27 Gbps e una copertura a 360 gradi per ogni punto della casa, il nuovo sistema mesh quad band porta la connettività a un nuovo livello, e ora è finalmente disponibile in Italia: andiamo a scoprirlo.

Caratteristiche tecniche

Copertura Wi-Fi: fino a 540 m²

Wi-Fi: fino a 540 m² Velocità: BE27000 (11.530 + 8.647 + 5.765 + 1,147 Mbps)†

BE27000 (11.530 + 8.647 + 5.765 + 1,147 Mbps)† Wi-Fi Tri-Band simultaneo con backhaul dedicato

6 GHz3 (4x4/320 MHz, 4K-QAM): 11 530Mbps 5 GHz-1 (4x4/240 MHx, 4K-QAM): 8,647 Mbps, backhaul dedicato 5 GHz-2 (4x4/160 MHz, 4K-QAM): 5 765Mbps 2,4 GHz (4x4/40 MHz, 1K-QAM): 1 147Mbps

simultaneo con backhaul dedicato Processore (router): quad-core da 2,2 GHz

(router): quad-core da 2,2 GHz Memoria (router): 4GB di memoria Flash e 2GB di RAM

(router): 4GB di memoria Flash e 2GB di RAM Antenna: Dodici antenne interne ad alte prestazioni con amplificatori ad alta potenza

Dodici antenne interne ad alte prestazioni con amplificatori ad alta potenza Porte: Una porta WAN Internet da 10 Gig (solo router) Una porta LAN Ethernet da 10 Gbps Quattro (router, per i satelliti 2) porte LAN Ethernet Multi-Gig 10/100/1000/2500 Mbps



La serie Orbi 970 massimizza il potenziale del nuovo standard Wi-Fi 7 con una tecnologia innovativa che garantisce l'erogazione dei vantaggi in tutta la casa e per tutti i dispositivi contemporaneamente, che siano applicazioni ad alta intensità di banda quali lo streaming video 4K/8K, le chiamate Zoom in alta definizione, il lavoro focalizzato sulla grafica, i giochi interattivi in tempo reale e l'intrattenimento AR/VR.