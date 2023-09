La serie Orbi 970 rappresenta un'altra importante pietra miliare per offrire la straordinaria potenza della nostra tecnologia Quad Band brevettata in tutta la casa, dalla cantina alla sala giochi alla zona barbecue in giardino, con velocità fino a 2,4 volte superiori al WiFi 6. Abbiamo combinato la nostra vasta esperienza nelle frequenze radio e la nostra nuova tecnologia brevettata con le caratteristiche del WiFi 7 per fornire le velocità WiFi più rapide, garantendo che tutto ciò che è connesso al sistema Orbi 970 funzioni alle prestazioni ottimali anche nelle case intelligenti più esigenti.