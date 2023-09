Neuralink apre le porte al futuro: aprono le iscrizioni per i test sugli umani

Da anni conosciamo le immense risorse che Elon Musk investe nei settori della tecnologia e della medicina. Oltre alle auto elettriche e all'interesse per lo spazio, conosciamo infatti Neuralink, l'azienda che si occupa dello sviluppo di dispositivi impiantabili nel cervello.

Nelle ultime ore sono emersi importanti sviluppi da Neuralink, visto che l'azienda ha annunciato di aver aperto le candidature per far parte del primo studio sugli umani del chip impiantabile nel cervello. Questo significa che per la prima volta questo dispositivo verrà effettivamente impiantato e attivato in un cervello umano.